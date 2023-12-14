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Борис Михайлов оценил игру команды «Звезды и ВХЛ» в матче с «Россией 25»

Борис Михайлов оценил игру команды «Звезды и ВХЛ» в матче с «Россией 25»
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Член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об игре команды «Звезды и ВХЛ» в матче с «Россией 25» (2:5).

«Где-то была и бесшабашная игра, но с открытым забралом и с полной отдачей сил. Как всегда, кто больше забивает, тот и выигрывает. Удачи сборной команде и продолжать также выступать

Что касается игроков ВХЛ, то ребята оттуда оставили очень хорошее впечатление. Они показывают что и в ВХЛ есть игроки, которые в будущем могут занять места в основных составах команд Континентальной хоккейной лиги", — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, команда «Звёзды и ВХЛ» заменила на Кубке Первого канала сборную Китая по хоккею, которая отказалась от участия.

Сборную «Звёзды и ВХЛ» составляют ведущие молодые игроки клубов КХЛ и ВХЛ. В основе команды — молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Звёзды и ВХЛ
0:1 Петров (Кабуш, Альметкин) – 26:14 (5x5)     1:1 Глотов (Полтапов, Сергеев) – 31:34 (5x5)     2:1 Воробьёв (Толчинский, Гребёнкин) – 40:22 (5x5)     3:1 Соркин (Сафонов, Зыков) – 41:34 (5x5)     4:1 Хайруллин (Коростелёв, Лямкин) – 42:52 (5x4)     4:2 Заседа (Степанов, Грицюк) – 48:10 (5x4)     5:2 Хайруллин (Глотов, Земчёнок) – 59:07 (en)    
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