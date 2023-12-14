Борис Михайлов оценил игру команды «Звезды и ВХЛ» в матче с «Россией 25»

Член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об игре команды «Звезды и ВХЛ» в матче с «Россией 25» (2:5).
«Где-то была и бесшабашная игра, но с открытым забралом и с полной отдачей сил. Как всегда, кто больше забивает, тот и выигрывает. Удачи сборной команде и продолжать также выступать
Что касается игроков ВХЛ, то ребята оттуда оставили очень хорошее впечатление. Они показывают что и в ВХЛ есть игроки, которые в будущем могут занять места в основных составах команд Континентальной хоккейной лиги", — цитирует Михайлова ТАСС.
Напомним, команда «Звёзды и ВХЛ» заменила на Кубке Первого канала сборную Китая по хоккею, которая отказалась от участия.
Сборную «Звёзды и ВХЛ» составляют ведущие молодые игроки клубов КХЛ и ВХЛ. В основе команды — молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.
- 14 декабря 2023
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