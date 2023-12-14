Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков: Беларусь – главный конкурент «России 25» на Кубке Первого канала

Серебряков: Беларусь – главный конкурент «России 25» на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной «Россия 25» Никита Серебряков подвёл итог игры с командой «Звёзды и ВХЛ» и назвал Беларусь — главным конкурентом на Кубке Первого канала.

«Отличный дебют. Самое главное, что выиграли. Игра была тяжёлой, все понимали, что соперник будет играть активно. Молодые ребята, им есть, что доказывать.

Белорусы – главные конкуренты россиян в борьбе за Кубок Первого канала? Да, они обыграли Казахстан в первом матче. Нам нужно обыгрывать Беларусь. В любом случае, будет интересная игра. Приложим все силы, чтобы выиграть", — приводит слова Серебрякова «Спорт день за днём».

В первых матчах Кубка Первого канала сборная Беларуси была сильнее национальной команды Казахстана (6:2). «Россия 25» победила команду «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2. В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Звёзды и ВХЛ
0:1 Петров (Кабуш, Альметкин) – 26:14 (5x5)     1:1 Глотов (Полтапов, Сергеев) – 31:34 (5x5)     2:1 Воробьёв (Толчинский, Гребёнкин) – 40:22 (5x5)     3:1 Соркин (Сафонов, Зыков) – 41:34 (5x5)     4:1 Хайруллин (Коростелёв, Лямкин) – 42:52 (5x4)     4:2 Заседа (Степанов, Грицюк) – 48:10 (5x4)     5:2 Хайруллин (Глотов, Земчёнок) – 59:07 (en)    
Материалы по теме
Третьяк: на матч сборной «Россия 25» и Беларуси на Кубке Первого канала нет билетов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android