Серебряков: Беларусь – главный конкурент «России 25» на Кубке Первого канала

Вратарь сборной «Россия 25» Никита Серебряков подвёл итог игры с командой «Звёзды и ВХЛ» и назвал Беларусь — главным конкурентом на Кубке Первого канала.

«Отличный дебют. Самое главное, что выиграли. Игра была тяжёлой, все понимали, что соперник будет играть активно. Молодые ребята, им есть, что доказывать.

Белорусы – главные конкуренты россиян в борьбе за Кубок Первого канала? Да, они обыграли Казахстан в первом матче. Нам нужно обыгрывать Беларусь. В любом случае, будет интересная игра. Приложим все силы, чтобы выиграть", — приводит слова Серебрякова «Спорт день за днём».

В первых матчах Кубка Первого канала сборная Беларуси была сильнее национальной команды Казахстана (6:2). «Россия 25» победила команду «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2. В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.