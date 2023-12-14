Третьяк: на матч сборной «Россия 25» и Беларуси на Кубке Первого канала нет билетов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выбор Санкт-Петербурга для проведения Кубка Первого канала и рассказал про ажиотаж на матч «России 25» и сборной Беларуси.

«Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала. Здесь очень любят и развивают хоккей. Местный СКА из года в год демонстрирует высокий уровень хоккея. На матч сборной „Россия 25“ с Беларусью и вовсе нет билетов. Многие придут поддержать будущих звёзд хоккея. Нашу молодёжь очень важно поддержать именно в нынешний момент — в период отсутствия международных турниров. Это позволит сохранить игроков, а не отпускать их за границу», — приводит слова Третьяка RT.

В первых матчах Кубка Первого канала сборная Беларуси была сильнее национальной команды Казахстана (6:2). «Россия 25» победила команду «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.