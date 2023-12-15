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Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 200 шайб в большинстве в НХЛ

Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 200 шайб в большинстве в НХЛ
Стивен Стэмкос
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе первого периода гости впереди — 2:0.

Счёт в матче на второй минуте встречи открыл капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, реализовавший удаление Леона Драйзайтля, которое совершил нападающий «Эдмонтона» спустя 52 секунды после стартового вбрасывания. Стэмкосу ассистировали Ник Пол и Брейден Пойнт. Благодаря этому голу канадский форвард стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 200 шайб в большинстве в НХЛ.

На втором месте в истории «молний» по этому показателю располагается Венсан Лекавалье (112), в топ-3 также входит Мартен Сан-Луи (96). Следом располагаются действующие игроки «Лайтнинг» — россиянин Никита Кучеров (82) и Пойнт (80).

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