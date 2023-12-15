«Филадельфия» одержала победу над «Вашингтоном», Овечкин без набранных очков
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Сегодня, 15 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 3:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0 — ОТ, 0:1 — Б).
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
За «Филадельфию» голами отличились Бобби Бринк, Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт.
После 26 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 32 очками. «Филадельфия» расположилась на шестой строчке, набрав 35 очков в 29 играх.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бринк (Стаал, Фрост) – 22:14 1:1 Макмайкл (Протас, Манта) – 23:00 1:2 Уилсон (Строум, Оши) – 35:29 (pp) 2:2 Фараби (Пилинг) – 45:25 2:3 Строум (Протас, Уилсон) – 49:05 3:3 Типпетт (Фрост) – 57:01 4:3 Бринк – 65:00
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