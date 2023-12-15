«Филадельфия» одержала победу над «Вашингтоном», Овечкин без набранных очков

Сегодня, 15 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 3:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0 — ОТ, 0:1 — Б).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Филадельфию» голами отличились Бобби Бринк, Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт.

После 26 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 32 очками. «Филадельфия» расположилась на шестой строчке, набрав 35 очков в 29 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Детройт Ред Уингз».