Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в первом матче после отставки Берюбе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Роберт Томас (дубль), Брэндон Саад и российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин также записал на свой счёт передачу.
У «Оттавы» голами отметились Доминик Кубалик и Дрейк Батерсон. Российский форвард Владимир Тарасенко принимал участие в игре, но не отметился результативными действиями.
«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференциии, набрав 29 очков в 29 матчах. «Оттава» занимает 16-е место на Востоке, в активе команды 22 очка в 24 играх.
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