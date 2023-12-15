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Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в первом матче после отставки Берюбе

Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в первом матче после отставки Берюбе
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Роберт Томас (дубль), Брэндон Саад и российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин также записал на свой счёт передачу.

У «Оттавы» голами отметились Доминик Кубалик и Дрейк Батерсон. Российский форвард Владимир Тарасенко принимал участие в игре, но не отметился результативными действиями.

«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференциии, набрав 29 очков в 29 матчах. «Оттава» занимает 16-е место на Востоке, в активе команды 22 очка в 24 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Томас (Фолк, Бучневич) – 08:20     2:0 Томас (Фолк, Крюг) – 25:17     3:0 Саад (Ледди, Капанен) – 28:42     3:1 Кубалик (Батерсон, Чикран) – 30:22     4:1 Бучневич (Кайру, Томас) – 47:07     4:2 Жозеф – 58:26    
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