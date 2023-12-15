Самсонова хотели заменить после второго периода. Отговорил экс-вратарь «Локомотива»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) признался, что после завершения второго периода размышлял о замене российского голкипера Ильи Самсонова. После 40 минут «Блю Джекетс» вели с преимуществом в пять шайб, однако тренер голкиперов «Мэйпл Лифс» Кёртис Сэнфорд отговорил главного тренера от замены россиянина.

«Кёртис был твёрдо уверен, что Сэмми должен остаться и сражаться вместе с командой. Я рад, что это был его совет, и я рад, что мы приняли именно такое решение», — сказал Киф после завершения встречи.

Напомним, что 44-летний Сэнфорд известен в России по своему выступлению в КХЛ. Последние три сезона своей игровой карьеры Кёртис провёл в Ярославле, защищая ворота «Локомотива». В 2015 году он завершил карьеру, а спустя два года начал тренировать. В прошлом сезоне он присоединился к тренерскому штабу «Мэйпл Лифс».