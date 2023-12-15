Назаров: на фоне унылого, брошенного Евротура наш Кубок Первого канала выглядит грандиозно

Известный тренер Андрей Назаров сравнил Кубок Первого канала с Евротуром и оценил победу сборной «Россия 25» в первом матче турнира над сборной «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

«Накануне сборная «Россия 25» порадовала болельщиков красивой победой. На следующие игры, как сказали в руководстве ФХР, все билеты уже проданы. Знаете, на фоне унылого, брошенного и попросту никому ненужного Евротура с финнами среди участников Кубок Первого канала выглядит грандиозно, за ним наблюдает вся наша многомиллионная страна, вся 150-миллионная аудитория. Про Евротур все давно забыли, а российский турнир на виду.

Финны, кстати, в очередной раз закрыли границы с Россией, так что пусть играют все свои матчи у себя за забором. В свою очередь, сборную «Россия 25» впереди ждут два грандиозных и интересных международных матча со сборными Беларуси и Казахстана. Пользуясь случаем, хочу поздравить с днём рождения председателя правления ФХР Аркадия Романовича Ротенберга, пожелать ему крепкого здоровья и всего самого доброго», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.