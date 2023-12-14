«Самые бессмысленные матчи года». Как дела у Евротура без сборной России?

Финны позорно проигрывают дома, в Швейцарии задаются вопросом, стоило ли соваться в турнир с топ-соперниками, и только в Чехии рады победам.

Как там поживает Евротур без сборной России, всё ли хорошо, все ли довольны? Сегодня стартуют Швейцарские игры, которые служат заменой традиционному Кубку Первого канала (он тоже никуда не делся, но уже проходит не в рамках Евротура и в другом составе), а в ноябре прошёл Кубок Карьяла.

«Самые бессмысленные матчи года»

Финны на домашнем этапе собрали экспериментальный состав преимущественно из игроков своей лиги и в итоге опозорились, проиграв шведам 2:4, а чехам и вовсе 3:7. «Сборная провалилась в ледовую расщелину, Кубок Карьяла вылился в фарс», – писал Ilta Sanomat по итогам турнира.

Материалы по теме Эксклюзив Назаров: финны больше не друзья России, надо направить усилия по расширению КХЛ на Восток

После унизительного поражения от чехов главный тренер Юкка Ялонен даже не стал выходить к прессе – федерации потом пришлось оправдываться, что тренер был занят просмотром видео и подготовкой к следующему матчу.

«Домашний турнир оставил блёклое послевкусие. Результаты Евротура сами по себе ничего не значат, в первую очередь это площадка для проверки игроков. Общая безрадостная картина подчёркивается тем, что в составе «львов» не нашлось лидеров», – писал Сами Хоффрен.

«Финляндия пропускала невероятно «дешёвые» голы плюс хватала недисциплинированные, безответственные удаления. Хватка Ялонена слабеет? Сборная Финляндии уже не была той раздражающей командой-машиной, к которой мы все привыкли. Совершил ли Ялонен ошибку, выбрав экспериментальный состав и не позвав многих топ-игроков из европейских чемпионатов? Домашняя публика увидела неэффективную и анемичную команду, финны потерпели два скверных разгрома. Последний раз Финляндия обыгрывала топ-соперника 6 мая на Евротуре. С тех пор – три поражения от Швеции, по одному – от Чехии, Канады и США. По Евротуру нельзя делать большие выводы, но эта серия начинает выглядеть грустно», – писал Теэму Сувинен.

Сейчас финны нашли новый повод для ворчания – Liiga не стала делать паузу на швейцарский этап, и Iltalehti пишет, что интерес к этому турниру в стране крайне низкий, даже несмотря на то, что Ялонен пообщеал привезти совершенно новую команду:

«Декабрьский турнир проводят, чтобы федерации могли заработать на ТВ-правах, продажах билетов и рекламы. Отношение игроков к декабрьскому турниру стало более лояльным после того, как он переместился из России к подножию Альп. Для некоторых ребят статус игрока сборной облегчает следующие переговоры по контрактам. На днях на одном из матчей в Тампере Iltalehti провёл опрос 10 случайно выбранных болельщиков лиги. Восемь из них вообще не планируют смотреть матчи сборной Финляндии. «Самые бессмысленные матчи года, я буду смотреть, только если нечем больше будет заняться», – сказал один болельщик в майке «Илвеса». Сборной в это время года заинтересованы те, у которых нет собственной команды в лиге.

Материалы по теме Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны из-за угрозы нападения

«Не лучше ли было играть на Кубке Германии?»

В Швеции Евротур освещали слабо – там, кажется, больше внимания привлёк не сам хоккей, а запрет на форму с символикой страны на выездах после теракта в Брюсселе.

Швейцарцев, которые пошли на повышения с Еврочелленджа на Евротур, тоже нельзя назвать довольными. На Кубке Карьяла они проиграли все три матча, после чего издание Blick задалось вопросом, а стоило ли вообще играть с топ-соперниками?

«Хорошие новости после Кубка Карьяла в том, что Швейцария сможет играть на Евротуре до 2027 года наряду с главными европейскими хоккейными державами. Но после трёх матчей в Тампере стоит спросить себя, не лучше бы было играть на Кубке Германии, где выступали Германия, Словакия, Дания и Австрия?

В кругах сборной Швейцарии подняли вопрос — куда делись уверенность в себе и доминирующая игра, которыми так восхищались на прошлых двух чемпионатах мира? Возможно, главный тренер Фишер оказал себе медвежью услугу, пригласив на первый турнир сезона только серьёзных кандидатов на чемпионат мира. Можно было бы избежать большой критики, если бы сборная в основном состояла из молодёжи и дебютантов».

«Если бы Россию пригласили на турнир НХЛ, Чехия тоже туда попала бы»

Рады пока, похоже, только чехи. Под руководством нового главного тренера Радима Рулика команда выиграла три матча из трёх и на данный момент возглавляет турнирную таблицу.

«Сборная Чехии доминировала на Кубке Карьяла, показав привлекательный хоккей. Радим Рулик сенсационно начал работу в сборной – его команда забила пять шведам, семь финнам и выиграла 1:0 у Швейцарии. Да, это только один турнир, результаты Евротура радуют, но главная цель – домашний чемпионат мира в мае», – писал Hokej.cz.

Поводы для недовольства у них тоже нашлись, но не из-за Евротура, а из-за планов НХЛ провести международный турнир без участия Чехии. «Если бы в мире была нормальная ситуация, Россия тоже была бы в списке участников. Хорошо, что руководство НХЛ не хочет видеть её на турнире, но в то же время это лишает две команды шанса сыграть там. Почему? Потому что турнир не будут играть с нечётным числом участников. С Россией была бы мощная пятёрка, и ещё одна сборная 100% получила бы место на турнире. Кого приглашать? Швейцарию – нет смысла, Германию или Словакию – тоже нет. Шестой командой была бы Чехия», – писал isport.blesk.cz.