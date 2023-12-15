Игорь Григоренко ответил на вопрос, нужно ли проводить Кубок Первого канала

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко ответил на вопрос о том, нужно ли проводить Кубок Первого канала.

«Интересный матч был. Молодые ребята, все настроены на игру, на борьбу. Ни те, ни те не хотели уступать. Хорошая игра была, быстрая, динамичная.

Насколько нужен Кубок Первого канала сейчас? Почему бы и нет? Я считаю, что это нормально, хорошо. И ребятам поиграть, и тренерскому штабу посмотреть на игроков. Не то чтобы он необходим, но его сделали, и турнир неплохой. Почему нет? Тем более пауза, перерыв. Ребятам увидеться и тоже поиграть — удовольствие», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.