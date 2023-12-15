Бывший нападающий сборной России прокомментировал антирекордную безголевую серию Овечкина

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о безголевой серии Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей и установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

«Антирекордная безголевая серия Овечкина? Не знаю, с чем она связана. Очень большое внимание нас на Александра. Это, может, и сказывается. И «доброжелателей» много. Я думаю, что это ненадолго. Потом мы увидим Александра во всей красе, как мы и привыкли его видеть. Ничего страшного я не вижу в этом. Да, он приучил, что каждый матч забивает, по два, по три, очки набирает. А сейчас вот такой момент — я не вижу в этом вообще ничего страшного. Всё впереди. Начнёт забивать — и ещё больше забивать! Надо этот момент пройти», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.