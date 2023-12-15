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Рябыкин определил позиции в «Витязе», нуждающиеся в усилении до дедлайна КХЛ

Рябыкин определил позиции в «Витязе», нуждающиеся в усилении до дедлайна КХЛ
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47-летний российский специалист Дмитрий Рябыкин, возглавляющий подмосковный «Витязь», высказался о том, какие позиции нуждаются в усилении до окончания периода регистрации игроков в КХЛ.

«Наша задача — выжать максимум из тех, кто есть. Но надеемся, что руководство сможет добавить нам ещё кого-то. Нам нужен защитник и центральный нападающий», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне дата окончания регистрации новичков в КХЛ не претерпела изменений и осталась той же – 27 декабря.

В турнирной таблице Западной конференции подмосковный «Витязь» занимает последнее – 11-е место, набрав 31 очко в 40 матчах. В ближайшем матче подопечные Дмитрия Рябыкина сыграют на выезде с минским «Динамо», эта игра пройдёт во вторник, 19 декабря (начало – в 19:10 мск.).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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