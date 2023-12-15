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2 хоккеиста из России попали в декабрьский рейтинг лучших проспектов на драфте НХЛ — 2024

2 хоккеиста из России попали в декабрьский рейтинг лучших проспектов на драфте НХЛ — 2024
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Сразу два хоккеиста из России оказались в десятке наиболее перспективных игроков в декабрьском рейтинге популярного североамериканского портала Sportsnet.

Наиболее высоко оценили 18-летнего нападающего системы санкт-петербургского СКА – Ивана Демидова, который занял третью строчку в списке. Следом за ним расположился его соотечественник из «Торпедо» защитник Антон Силаев. На пятой же строчке оказался представитель Беларуси Артём Левшунов, выступающий в студенческой лиге (NCAA) за университетскую команду Мичигана.

Отметим, что на 16-й позиции рейтинга оказался нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов, а на 25-й – защитник ЦСКА Матвей Шуравин.

Топ-10 по версии Sportsnet выглядит следующим образом:

  1. МакКлин Селебрини (университет Бостона)
  2. Коул Эйзерман (юниорская сборная США, программа USNTDP)
  3. Иван Демидов (СКА)
  4. Антон Силаев («Торпедо»)
  5. Артём Левшунов (университет Мичигана)
  6. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
  7. Конста Хелениус («Юкурит»)
  8. Кейдэн Линдстром («Медисин-Хат Тайгерс»)
  9. Беркли Каттон («Спокан»)
  10. Райдер Ричи («Принс Альберт»)
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