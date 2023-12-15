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2 хоккеиста из России попали в декабрьский рейтинг лучших проспектов на драфте НХЛ — 2024

Сразу два хоккеиста из России оказались в десятке наиболее перспективных игроков в декабрьском рейтинге популярного североамериканского портала Sportsnet.

Наиболее высоко оценили 18-летнего нападающего системы санкт-петербургского СКА – Ивана Демидова, который занял третью строчку в списке. Следом за ним расположился его соотечественник из «Торпедо» защитник Антон Силаев. На пятой же строчке оказался представитель Беларуси Артём Левшунов, выступающий в студенческой лиге (NCAA) за университетскую команду Мичигана.

Отметим, что на 16-й позиции рейтинга оказался нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов, а на 25-й – защитник ЦСКА Матвей Шуравин.

Топ-10 по версии Sportsnet выглядит следующим образом: