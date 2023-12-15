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«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате 3х3 на Кубке Первого канала

«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате 3х3 на Кубке Первого канала
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Сборная «Россия 25» стала победителем в турнире в формате 3х3 на Кубке Первого канала, одолев в финале сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 4:2. Встреча проходила в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

В составе сборной «Россия 25» отличились Богдан Конюшков, Григорий Кузьмин, Святослав Гребенщиков и Иван Зинченко. У команды «Звёзды и ВХЛ» дублем отметился Илья Авраменко.

Отметим, что на старте турнира в формате 3х3 «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга крупно обыграла сборную Казахстана (5:2), благодаря чему вышла в финал соревнований. В свою очередь, «Звёзды и ВХЛ» не без труда победили Беларусь (4:3 Б).

В матче за третье место между Казахстаном и Беларусью сильнее оказались номинальные гости – 4:3 Б.

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