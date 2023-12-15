«Это всё равно международный уровень». Игрок сборной «России 25» — о Кубке Первого канала

21-летний российский нападающий системы санкт-петербургского СКА и сборной «России 25» Иван Зинченко выразил мнение об уровне команд на проходящем в эти дни Кубке Первого канала.

«Национальный уровень — другой уровень и новый вызов. Интересно поиграть в формате три на три, где в большей степени проявляется индивидуальное мастерство, а за ошибку можно пострадать. Немного жаль, что Китай не приехал на Кубок Первого канала, зато есть возможность посмотреть на парней из ВХЛ.

Этот турнир даёт возможность показать, что мы едины. Сборная России была, есть и будет. Независимо от условий, стараемся гнуть свою линию и напоминать, что мы есть. Кто бы что ни говорил, это всё равно международный уровень. Та же сборная Казахстана ездит на чемпионат мира. Тот уровень, который они от нас принимают, — это большой опыт для них и для нас», — приводит слова Зинченко «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 15 декабря, сборная «Россия 25» стала победителем в мини-турнире в формате 3х3 на Кубке Первого канала, одолев в финале сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 4:2, а Иван Зинченко в этой игре отметился заброшенной шайбой.