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Р. Ротенберг: делаем всё, чтобы быть готовыми победить Канаду и любую другую сборную мира

Р. Ротенберг: делаем всё, чтобы быть готовыми победить Канаду и любую другую сборную мира
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Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг на встрече с игроками в Петербурге в Михайловском театре рассказал о целях на будущее.

«Рады возможности проводить вечер в таком формате. Разговаривал со многими ребятами. Оказывается, никто из игроков ни разу не был в театре. Сегодня первый раз. Работаем над тем, чтобы наш хоккей развивался разносторонне и гармонично. Работаем над тем, чтобы игроки чувствовали заботу родины. И за неё — за родину — они будут готовы отдать в играх всё, что у них есть. Хоккейная жизнь требует полной самоотдачи каждый день. Мы вернёмся на Олимпиаду, на чемпионат мира. И сейчас мы делаем всё, чтобы быть готовыми победить Канаду и любую другую сборную мира», — цитирует Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, уже завтра, в субботу, 16 декабря, сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга встретится со сборной Казахстана в рамках Кубка Первого канала. Начало матча – в 15:00 мск.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Россия 25
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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