«Артерия не задета, сосуд зашили». Белов – о полученной травме игрока «Металлурга» НК

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов высказался о травме полученной защитником Виталием Люлько в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ с казанским «Барсом» (3:2 Б). В этой игре хоккеист получил порез горла от конька нападающего казанского клуба.

«Тяжёлый момент произошёл. Я с игры вначале этого не увидел, потом в повторе посмотрел: это был неприятный момент – это ещё очень мягко сказано. Вот только что пришла информация: всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Виталий остаётся здесь, в Казани. Сколько он здесь пробудет, мы пока не знаем. Самое страшное, слава богу, позади. Пожелаем Виталию здоровья», — приводит слова Белова пресс-служба новокузнецкого клуба на официальном сайте команды.