Игрок «Металлурга» получил порез шеи коньком в игре ВХЛ с «Барсом»

25-летний российский защитник новокузнецкого «Металлурга» Виталий Люлько получил повреждение, в результате которого не смог продолжить гостевую встречу регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с казанским «Барсом» (1:0, идёт третий период).

В середине второй двадцатиминутки хоккеист «Барса» допустил падение у ворот «Металлурга», в результате которого нанёс порез коньком находившемуся поблизости защитнику новокузнецкой команды Виталию Люлько. Хоккеист «Металлурга» сразу же сбросил краги и схватился за горло, а затем побежал к скамейке своей команды, где сначала врачи клуба, а затем и медицинская бригада, находившаяся на арене, начали оказывать первую медицинскую помощь игроку.

Отметим, что спустя некоторое время Люлько покинул арену на носилках в сопровождении медицинской бригады.