«Могут приложить». Экс-игрок канадской молодёжки вспомнил оппонентов из сборной России

Канадский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелош рассказал о воспоминаниях об игре со сборной России на молодёжной Суперсерии.

«Чем запомнилась игра со сборной России на Суперсерии? Да, я провёл шесть матчей за это время, думаю, один из лидеров по этому показателю (лишь шесть канадцев, кроме Мелоша, сыграли столько же. – Прим. «Чемпионата»). Я помню, насколько страстными были матчи, как в них кипели эмоции. Было невероятно быть частью вечного противостояния, сыграть против такого количества классных оппонентов, все матчи были упорными, битва шла до конца. Их система игры отличалась от нашей, и это делало игры более сложными. Это было основным различием, и сложнее сказать про всё остальное.

Самые опасные оппоненты в сборной России? Валентин Зыков и Иван Барбашёв — два габаритных парня, которые могут сначала приложить тебя жёстким силовым, а потом всё равно забить», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате»: