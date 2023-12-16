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Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне
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В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Бостон Брюинз».

На данный момент идёт вторая половина второго периода, счёт 2:1 в пользу хозяев. Первую из двух шайб забросил российский защитник «островитян» Александр Романов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второй шайбы Романова в сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего, с учётом этого матча, в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 23-летнего Романова 6 (2+4) очков в 29 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Романов (Барзал, Хорват) – 21:42     2:0 Хольмстрём (Пажо, Сорокин) – 33:26     2:1 Гики (ван Римсдайк, Маршан) – 34:45 (pp)     2:2 Пастрняк (Шаттенкирк, Гики) – 37:26 (pp)    

Это второй матч между «Айлендерс» и «Бостоном» в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 10 ноября, победу праздновали «Брюинз» со счётом 5:2.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
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