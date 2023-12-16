Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне

В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Бостон Брюинз».

На данный момент идёт вторая половина второго периода, счёт 2:1 в пользу хозяев. Первую из двух шайб забросил российский защитник «островитян» Александр Романов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второй шайбы Романова в сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего, с учётом этого матча, в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 23-летнего Романова 6 (2+4) очков в 29 играх.

Это второй матч между «Айлендерс» и «Бостоном» в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 10 ноября, победу праздновали «Брюинз» со счётом 5:2.