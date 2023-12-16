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Фантастический сейв голкипера «Бостона» Улльмарка в матче с «Айлендерс»

В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Бостон Брюинз».

На данный момент в матче идёт второй перерыв, счёт 2:2.

В концовке второго периода, при счёте 2:0 в пользу хозяев, шведский голкипер «Бостона» Линус Улльмарк сделал невероятный сейв, не позволив сделать дубль своему соотечественнику Симону Хольмстрёму.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это спасение Улльмарка определённо воодушевило его команду, которая практически сразу же после этого забросила две подряд шайбы и сравняла счёт.

Это второй матч между «Айлендерс» и «Бостоном» в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 10 ноября, победу праздновали «Брюинз» со счётом 5:2.