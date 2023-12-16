Голкипер Илья Сорокин сделал голевую передачу в матче «Айлендерс» — «Бостон»

В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Бостон Брюинз».

На данный момент в матче идёт второй перерыв, счёт 2:2. Вторую шайбу «островитян» в этой встрече забросил шведский нападающий Симон Хольмстрём. В качестве одного из ассистентов данного гола выступил российский голкипер Илья Сорокин, отразив бросок по своим воротам перед тем, как Хольмстрём и Жан-Габриэль Пажо убежали в контратаку.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, без учёта этой игры, на счету Сорокина 18 матчей, в которых он отражал в среднем 91,4 бросков при показателе полезности 3,11.

Это второй матч между «Айлендерс» и «Бостоном» в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 10 ноября, победу праздновали «Брюинз» со счётом 5:2.