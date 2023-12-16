Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Илья Сорокин сделал голевую передачу в матче «Айлендерс» — «Бостон»

Голкипер Илья Сорокин сделал голевую передачу в матче «Айлендерс» — «Бостон»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Бостон Брюинз».

На данный момент в матче идёт второй перерыв, счёт 2:2. Вторую шайбу «островитян» в этой встрече забросил шведский нападающий Симон Хольмстрём. В качестве одного из ассистентов данного гола выступил российский голкипер Илья Сорокин, отразив бросок по своим воротам перед тем, как Хольмстрём и Жан-Габриэль Пажо убежали в контратаку.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Романов (Барзал, Хорват) – 21:42     2:0 Хольмстрём (Пажо, Сорокин) – 33:26     2:1 Гики (ван Римсдайк, Маршан) – 34:45 (pp)     2:2 Пастрняк (Шаттенкирк, Гики) – 37:26 (pp)    

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, без учёта этой игры, на счету Сорокина 18 матчей, в которых он отражал в среднем 91,4 бросков при показателе полезности 3,11.

Это второй матч между «Айлендерс» и «Бостоном» в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 10 ноября, победу праздновали «Брюинз» со счётом 5:2.

Статистика сезона НХЛ-2023/2024
Материалы по теме
Видео
Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android