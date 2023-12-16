Гол Романова и 29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Бостон Брюинз» (4:5 Б).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Давид Пастрняк (включая гол в овертайме), а также Морган Гики, Джеймс ван Римсдайк и Мэйсон Лорей.

У хозяев отличились Александр Романов, Симон Хольмстрём, Бо Хорват и Брок Нельсон.

«Бостон» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 17 декабря примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Айлендерс» прервали серию побед из четырёх матчей, имеют 36 очков и идут пятыми на Востоке. В ближайшей игре «островитяне» 17 декабря будут гостить у «Монреаль Канадиенс».