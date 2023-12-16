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Гол Романова и 29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»

Гол Романова и 29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»
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В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Бостон Брюинз» (4:5 Б).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Давид Пастрняк (включая гол в овертайме), а также Морган Гики, Джеймс ван Римсдайк и Мэйсон Лорей.

У хозяев отличились Александр Романов, Симон Хольмстрём, Бо Хорват и Брок Нельсон.

«Бостон» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 17 декабря примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Айлендерс» прервали серию побед из четырёх матчей, имеют 36 очков и идут пятыми на Востоке. В ближайшей игре «островитяне» 17 декабря будут гостить у «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Романов (Барзал, Хорват) – 21:42     2:0 Хольмстрём (Пажо, Сорокин) – 33:26     2:1 Гики (ван Римсдайк, Маршан) – 34:45 (pp)     2:2 Пастрняк (Шаттенкирк, Гики) – 37:26 (pp)     3:2 Хорват (Нельсон, Райлли) – 45:06 (pp)     3:3 ван Римсдайк (Шаттенкирк, Пастрняк) – 50:48 (pp)     4:3 Нельсон (Хорват, Барзал) – 52:01 (pp)     4:4 Лорей – 56:51     4:5 Пастрняк – 65:00    
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