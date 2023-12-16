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Будро возглавит сборную Канады на Кубке Шпенглера, Торнтон — один из генменеджеров

Будро возглавит сборную Канады на Кубке Шпенглера, Торнтон — один из генменеджеров
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Бывший тренер «Вашингтона» и «Ванкувера» Брюс Будро возглавит сборную Канады на Кубке Шпенглера. Это будет первый международный опыт для Брюса. Кубок Шпенглера традиционно пройдёт в Давосе (Швейцария) с 26 по 31 декабря.

Примечательно, что одним из двух генеральных менеджеров сборной Канады является бывший нападающий НХЛ Джо Торнтон.

Последним клубом Будро в НХЛ был «Ванкувер», из которого опытного тренера уволили 22 января 2023 года. Под руководством Будро «косатки» сыграли 46 матчей и одержали 11 побед в основное время, четыре — в овертаймах и ещё три — в серии буллитов. На момент отставки команда занимала 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

В сезоне-2007/2008, возглавляя «Вашингтон Кэпиталз», Будро выиграл «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона.

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