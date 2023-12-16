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«Боже мой, это же безумие!» Канадец из «СЮ» вспомнил самый опасный город АХЛ

«Боже мой, это же безумие!» Канадец из «СЮ» вспомнил самый опасный город АХЛ
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Защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош назвал Стоктон одним из самых опасных городов в США.

«Какой из опасных городов АХЛ запомнился вам больше всего? Стоктон: сейчас команда уехала оттуда, это хорошо для лиги. Раньше там располагался фарм-клуб «Калгари», который сменил город как раз перед тем чемпионатом, когда я там играл. Но я хорошо запомнил свой первый сезон: на выезд я взял красный и синий костюмы, но меня попросили выбрать чёрный и серый, так как красный и синий — цвета местных банд. Я подумал: «Боже мой, это же безумие! Мы просто едем играть в хоккей, почему мы должны думать про эти вещи?» Да, есть такие города, где команда просто остаётся в гостинице, где можно почувствовать себя спокойно», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате»:

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«Из-за банд не смог взять на выезд свои костюмы». Яркий разговор с канадцем из «Салавата»
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