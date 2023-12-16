Нападающий «Сочи», игравший в Германии, рассказал, почему прогрессирует немецкий хоккей

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал, что Немецкая хоккейная лига сделала большой шаг в развитии и теперь является одной из лучших в Европе. 26-летний форвард в сезоне-2020/2021 выступал в Немецкой хоккейной лиге за «Крефельд» и в 32 играх набрал 29 (13+16) очков.

«Все знают, что Континентальная хоккейная лига — вторая по силе лига в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать с КХЛ, но их чемпионат развивается, и появляется всё больше топовых игроков из Германии. У них хороший уровень. Поэтому по талантам она одна из самых лучших в Европе.

Почему так происходит? Там идёт очень хорошая программа развития хоккея. Раньше в лигу привозили возрастных канадцев, пытались им дать паспорт, поднять статус лиги. Теперь они привозят канадских тренеров и развивают свою молодёжь. Это показывает статистика, растут очень хорошие немецкие хоккеисты: Петерка, Штюцле, Драйзайтль и другие. В общем, идут полным ходом», — цитирует Тянулина Legalbet.

Сочинский клуб после 40 матчей занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.