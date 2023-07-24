«Шантаж». Агент рассказал, как руководство сборной Германии запретило игроку уехать в КХЛ

Ведущий агент, сотрудничающий с иностранными хоккеистами КХЛ, словенец Алёша Пилко рассказал, как немецкому нападающему Марцелю Нёбельсу запретили переходить в «Локомотив».
«Расскажу об истории с немецким форвардом Марцелем Нёбельсом. Ему отправили предложение, он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Договорились и с «Айсбереном», что его отпустят. Всё идёт спокойно. Но заканчивается чемпионат мира, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Нёбельса собирается всё высшее руководство сборной. Марселю говорят, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж. Парень не знает, что делать. На него стали давить, используя фактор будущей Олимпиады. Жалко, конечно.
Есть ли другой вариант для «Локомотива»? Я почти уверен, что да. В Ярославль могу предложить много кого, но мне не хочется снижать уровень своей работы. Хотя многие клубы сейчас подписывают игроков, в сторону которых два года назад и не глянули бы. Был у меня когда-то Крис Верстиг, но я в жизни сюда больше такого игрока не привезу. Не по его уровню — дело в другом. Ему уже ничего было не надо. Турист. Я получил опыт в процессе живой работы», — приводит слова Пилко «Спорт-экспресс».
Отметим, что Нёбельс выступает за берлинский «Айсберен» уже девять лет — с 2014-го. Сейчас ему 31 год. За карьеру нападающий провёл 419 матчей в немецкой лиге, набрав 327 (107+220) очков. Кроме того, Нёбельс сыграл на восьми чемпионах мира, на которых провёл 123 встречи и записал на свой счёт 46 (13+33) баллов. На его счету также два участия в Олимпийских играх: 11 матчей и один гол.
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