Гендиректор «Салавата»: трансферов не будет

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выступил с резким комментарием в своём телеграм-канале на фоне появившихся в СМИ слухов о возможном переходе 24-летнего американского форварда Александра Хмелевского в московский ЦСКА.

«Трансферов не будет», — гласит публикация Рината Баширова в телеграм-канале.

Контракт Хмелевского с «Салаватом» рассчитан до конца текущего сезона. Он является, как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром уфимцев с 33 (19+14) результативными действиями в 39 встречах нынешнего сезона. Всего в КХЛ он провёл 112 матчей, записав на свой счёт 86 (49+37) очков при коэффициенте полезности «+17».

Напомним, что период регистрации новичков в нынешнем сезоне заканчивается 27 декабря.