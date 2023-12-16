Р. Ротенберг: важно иметь возможность играть с Беларусью. Готовимся вернуться на Олимпиаду

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил игру сборной Беларуси в очной встрече команд на Кубке Первого канала, которая завершилась победой его подопечных со счётом 5:3.

«Беларусь играет в современный хоккей, это очень быстрая команда. Нам очень важно, что есть возможность играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на чемпионат мира, Олимпиаду.

На всех уровнях видно, как подрос уровень белорусского хоккея. Всё начинается с детского хоккея, в каждом городе ведётся эта работа и у нас в России, и в Беларуси. Отсюда и результат. Надо развивать наших детей, которые заслуживают иметь мечту играть за сборную, чтобы все работали в одном направлении, а не вразнобой. Коллеги так и делают, поэтому и есть результат», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.