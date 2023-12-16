Р. Ротенберг – о голе Фальковского: на льду нет друзей

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о заброшенной шайбе 26-летнего нападающего сборной Беларуси (5:3) Степана Фальковского, который работает под его руководством в санкт-петербургском СКА.

«Порадовался ли шайбе Фальковского? На льду нет друзей.

У нас всегда есть несколько планов – план А, план Б. Вы сегодня это увидели, мы сравняли, сняв вратаря. Наверное, это и был наш план Б, а вы как считаете? Конечно, у нас всегда есть планы и на овертайм, но лучше до этого не доводить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В нынешнем сезоне КХЛ Фальковский принял участие в 15 встречах за СКА, в которых отметился четырьмя (2+2) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+10».