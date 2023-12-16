Белорусы из СКА пытались прибить «Россию 25»! Но наши выиграли главный матч на турнире

Сегодня на Кубке Первого канала у сборной «Россия 25» состоялся принципиальнейший матч. Сборная России тоже начала с победы, обыграв сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2, и перед стартом игрового дня занимала вторую строчку в турнирной таблице, которую возглавляла Беларусь. Год назад они сенсационно выиграли этот турнир (а заодно и турнир «3х3»), в решающем матче по буллитам справившись со сборной России. В этом году белорусы также привезли сильную команду, которая в первом матче не испытала проблем с Казахстаном, выиграв 6:2. Таким образом, победитель матча «Россия 25» – Беларусь практически гарантирует себе победу и на турнире, так что эту игру смело можно назвать главной на КПК.

Роман Ротенберг после первого матча предупреждал, что Беларусь – серьёзный соперник, в котором собраны лидеры своих клубов, и говорил, что мотивация в сегодняшнем матче будет на максимальном уровне:

«У нас уровень не хуже, чем у финнов, шведов и чехов. Это показала игра с командой «Звёзды и ВХЛ». Это международный уровень. Одно дело – играть в клубе, а другое – за страну. А думаете, у Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там на уровне президента страны будет мотивация. Это хорошо, это правильно, потому что это сборная. Совершенно другой уровень. Спросите игроков, они подтвердят.

Если помните, в прошлом сезоне не так всё просто было и на турнире «3х3», и на Кубке Первого канала. Молодые игроки? Сильные ребята, технически оснащённые, каждый играет на своих сильных сторонах. В конце турнира уже обсудим, кто на меня производит впечатление, а кто нет. На меня производит впечатление победа команды, а по деталям поговорим после турнира. Не будем раскрывать все карты. Думаю, вся сборная Беларуси у телевизора слушает нашу пресс-конференцию. Беларусь серьёзно относится к развитию хоккея. У них единое направление, все работают в унисон, там очень много сильных игроков. Все белорусы в КХЛ – лидеры команд. Даже в Минске лидеры команды – белорусы. Они выиграли конкуренцию у канадцев, американцев, финнов, шведов, чехов. Значит, они просто сильнее. Беларусь развивает хоккей, работает в унисон, поэтому у них всё получается. Надо брать с них пример».

Несмотря на победу в предыдущей игре, Ротенберг остался доволен далеко не всем и серьёзно перетряхнул звенья. Атанасов был заявлен лишь 13-м нападающим, появился Поляков, а Шабанов вообще не попал в заявку. Коростелёв отправился в четвёртую тройку, Гребёнкин – в первую.

Белорусы на старте игры отсиделись в окопах, сдержали стартовый натиск соперника, выстояли меньшинство, а затем открыли счёт. Примечательно, что это сделал защитник СКА Степан Фальковский, которому не привыкать забивать важные голы в «Ледовом» и который прекрасно знает Никиту Серебрякова.

Сборная России довольно быстро отыгралась, причём сделал это как раз Никита Гребёнкин, ещё по ходу прошлой игры переведённый в первое звено. Он и тогда отметился в протоколе передачей на гол Михаила Воробьёва, а сегодня сыграл на добивании после броска Сергея Толчинского со вбрасывания.

Во втором периоде игроки СКА продолжили себя проявлять. Лучший бомбардир петербуржцев Владимир Алистров в средней зоне отобрал шайбу у Глотова, а затем вывел на бросок Романа Горбунова, который сделал счёт 2:1 в пользу Беларуси. Через несколько минут Александр Никишин силовым приёмом оттеснил от шайбы Ивана Дроздова, а Глотов исправился за недавний обрез красивым проходом на ворота Колосова и сравнял счёт.

По такому сценарию в третьем периоде в голе Беларуси должен был поучаствовать ещё один игрок СКА – Сергей Сапего. Но на сей раз выстрелил нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз – Горбунов отобрал шайбу у Никишина и развернул контратаку три в одного вместе со своим одноклубником и Алистровым, которую они успешно разыграли до гола.

На этом подвиги игроков СКА не закончились – Роман Ротенберг перешёл на игру в три звена, сборная России бросила все силы, чтобы отыграться, и в итоге Никишин пушечным броском реализовал удаление Фальковского. На горизонте неиллюзорно замаячил овертайм, но Максим Сушко решил иначе. Он схватил совершенно необязательное удаление, двинув в голову Василию Атанасову, и Валентин Зыков (ещё один игрок СКА, а как иначе) – впервые в матче вывел Россию вперёд.

Белорусы СКА всю игру пытались прибить сборную России, но не вышло. Илья Сафонов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. 5:3 и Кубок Первого канала у России уже практически в кармане – осталось только не проиграть Казахстану в заключительном матче, который состоится 17 декабря.