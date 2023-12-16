«Каролина» отправила на драфт отказов вратаря Анти Раанту

«Каролина Харрикейнз» пошла на изменения в команде после поражения минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нэшвилл Предаторз» (5:6 ОТ), выставив на драфт отказов 34-летнего финского вратаря Анти Раанту. Об этом сообщает североамериканский журналист Эллиот Фридман в социальной сети «X» (ранее – «Твиттер»).

Всего в нынешнем сезоне Раанта принял участие в 14 встречах за «Каролину», в которых отражал лишь 85,4% бросков, пропуская в среднем 3,6 шайбы за игру. При нём «Харрикейнз» одержали шесть побед, одна из которых была всухую.

Анти выступает в составе «Каролины» с сезона-2021/2022. Прошедшим летом он заключил с клубом новый однолетний контракт с зарплатой в $ 1,5 млн.

Напомним, что в составе «Харрикейнз» выступает 24-летний российский вратарь Пётр Кочетков, который провёл в текущем сезоне 14 матчей, также в распоряжении Рода Бриндамора имеется и 34-летний датчанин Фредерик Андерсен, проведший шесть встреч.