Одноклубник Бучневича заплакал после того, как его освистали собственные болельщики в НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру не смог сдержать слёз после того, как его освистали собственные болельщики перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2), сообщает Mirror.

По данным источника, болельщики освистали его из-за комментария про уволенного накануне тренера клуба Крэйга Берюбе.

Накануне матча Кайру высказался о Берубе следующим образом:

«У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер». Позже форвард назвал смену тренера шансом «немного вернуть свою культуру».

В этой матче «Сент-Луиса» с «Оттавой» Кайру отметился результативной передачей на российского нападающего Павла Бучневича. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Даллас Старз». Игра состоится 17 декабря.