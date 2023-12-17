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Одноклубник Бучневича заплакал после того, как его освистали собственные болельщики в НХЛ

Одноклубник Бучневича заплакал после того, как его освистали собственные болельщики в НХЛ
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру не смог сдержать слёз после того, как его освистали собственные болельщики перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2), сообщает Mirror.

По данным источника, болельщики освистали его из-за комментария про уволенного накануне тренера клуба Крэйга Берюбе.

Накануне матча Кайру высказался о Берубе следующим образом:

«У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер». Позже форвард назвал смену тренера шансом «немного вернуть свою культуру».

В этой матче «Сент-Луиса» с «Оттавой» Кайру отметился результативной передачей на российского нападающего Павла Бучневича. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Даллас Старз». Игра состоится 17 декабря.

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НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Томас (Фолк, Бучневич) – 08:20     2:0 Томас (Фолк, Крюг) – 25:17     3:0 Саад (Ледди, Капанен) – 28:42     3:1 Кубалик (Батерсон, Чикран) – 30:22     4:1 Бучневич (Кайру, Томас) – 47:07     4:2 Жозеф – 58:26    
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