Ассист Панарина в овертайме помог «Рейнджерс» добиться победы над «Бостоном»
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В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 ОТ).
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