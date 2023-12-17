Ассист Панарина в овертайме помог «Рейнджерс» добиться победы над «Бостоном»

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 ОТ).