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Ассист Панарина в овертайме помог «Рейнджерс» добиться победы над «Бостоном»

Ассист Панарина в овертайме помог «Рейнджерс» добиться победы над «Бостоном»
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В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Фредерик (ван Римсдайк, Пуатра) – 22:07     1:1 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 50:50 (pp)     1:2 Трочек (Панарин, Густафссон) – 62:03    
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