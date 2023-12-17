«Торонто» лишь в четвёртый раз за 45 лет одержал «сухую» победу, забив при этом 7+ шайб
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» (7:0).
Шайбами в составе победителей отметились семь разных игроков: Мэтт Нис, Митчелл Марнер, Бобби Макманн, Макс Доми, Джон Таварес, Ноа Грегор и Вильям Нюландер.
Таким образом, «кленовые листья» смогли добиться «сухой» победы, забив при этом семь и более шайб лишь в четвёртый раз за последние 45 лет. Ранее канадскому клубу это удавалось 13 декабря 2022, 1 апреля 2006 и 10 апреля 1994.
«Торонто» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Шелдона Кифа сыграет 20 декабря дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нис (Доми) – 01:57 2:0 Марнер (Робертсон, Доми) – 10:15 3:0 Макманн (Бертуцци, Хольмберг) – 18:25 4:0 Доми (Нис, Марнер) – 22:28 5:0 Таварес (Нюландер, Райлли) – 24:25 (pp) 6:0 Грегор (Бертуцци, Тимминс) – 34:04 (pp) 7:0 Нюландер (Бертуцци, Маккейб) – 54:19
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