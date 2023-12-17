«Торонто» лишь в четвёртый раз за 45 лет одержал «сухую» победу, забив при этом 7+ шайб

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» (7:0).

Шайбами в составе победителей отметились семь разных игроков: Мэтт Нис, Митчелл Марнер, Бобби Макманн, Макс Доми, Джон Таварес, Ноа Грегор и Вильям Нюландер.

Таким образом, «кленовые листья» смогли добиться «сухой» победы, забив при этом семь и более шайб лишь в четвёртый раз за последние 45 лет. Ранее канадскому клубу это удавалось 13 декабря 2022, 1 апреля 2006 и 10 апреля 1994.

«Торонто» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Шелдона Кифа сыграет 20 декабря дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».