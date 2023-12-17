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Шайба Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в Сент-Луисе

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Даллас Старз» (4:3 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Брэндон Саад, Джордан Кайру, Кевин Хейз и Колтон Парэйко (решающая в овертайме).

У гостей отличились Мэйсон Марчмент, Тай Делландреа и Евгений Дадонов.

Результативной передачей отметился также российский форвард хозяев Алексей Торопченко.

«Сент-Луис» одержал вторую победу подряд, набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Блюз» 20 декабря будут гостить у «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Даллас» имеет 38 очков и идёт на четвёртой строчке Запада. В ближайшей игре «Старз» 19 декабря примут дома «Сиэтл Кракен».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.