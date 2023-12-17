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Марченко сравнялся с Лайне по количеству голов в первые 20 секунд с начала периода

Марченко сравнялся с Лайне по количеству голов в первые 20 секунд с начала периода
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).

У хозяев в этом матче отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье. Причём первый сделал это спустя 17 секунд после начала второго периода.

Таким образом, это уже третий раз в карьере россиянина, когда он забрасывает шайбу в первые 20 секунд периода. Единственный игрок «Блю Джекетс», который делал аналогичное столько же раз — Патрик Лайне.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Марченко 18 (10+8) очков в 30 матчах.

«Коламбус» остался с 25 очками и идёт на 15 строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» 20 декабря сыграют в гостях с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Тоффоли) – 00:47     0:2 Хаула (Мерсер, Хольц) – 16:21     1:2 Марченко (Годро) – 20:17 (pp)     1:3 Тоффоли (Братт) – 20:50     2:3 Чинахов (Пик, Воронков) – 28:38     2:4 Хьюз (Братт, Хишир) – 34:54 (pp)     2:5 Хишир (Братт) – 42:50     3:5 Тексье (Фантилли, Иржичек) – 58:57     3:6 Хьюз – 59:12    
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