Борис Михайлов: Кубок Первого канала – серьёзное событие для Санкт-Петербурга и для страны

Выдающийся нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил важность Кубка Первого канала.

«Турнир проходит в Санкт-Петербурге, где всегда любили и очень любят хоккей. Я сам нахожусь в этом городе и этот праздник для болельщиков вижу своими глазами. Сегодня на игре сборной «России 25» против белорусов был полный зал, это серьёзное событие для города, для страны. Турнир для всех участников очень важен. Ввиду всех политических интриг, надеюсь, что в скором времени Международная федерация хоккея вернёт сборные России и Белоруссии к участию на чемпионатах мира и Россию будет представлять национальная сборная, составленная из лучших хоккеистов нашей страны», — сказал Михайлов в интервью «Чемпионату».