«Он был невероятно спокоен». Морис оценил великолепную игру Бобровского с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил великолепную игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном» (5:1). Россиянин отразил 38 бросков и был признан третьей звездой встречи.

«Вы не сможете победить этих парней из «Эдмонтона» на их площадке, если ваш вратарь не покажет великолепную игру. Он был быстрым, динамичным и взрывным в воротах, но при этом он был невероятно спокоен.

Вы могли почувствовать это со скамейки запасных, его сегодня было не пробить. Это было необходимо для победы, нам нужно, чтобы наши лидеры показывали себя в таких матчах», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Эта победа стала для Бобровского 374-й в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. 35-летний россиянин вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ.