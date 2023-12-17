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«Он был невероятно спокоен». Морис оценил великолепную игру Бобровского с «Эдмонтоном»

«Он был невероятно спокоен». Морис оценил великолепную игру Бобровского с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил великолепную игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном» (5:1). Россиянин отразил 38 бросков и был признан третьей звездой встречи.

«Вы не сможете победить этих парней из «Эдмонтона» на их площадке, если ваш вратарь не покажет великолепную игру. Он был быстрым, динамичным и взрывным в воротах, но при этом он был невероятно спокоен.

Вы могли почувствовать это со скамейки запасных, его сегодня было не пробить. Это было необходимо для победы, нам нужно, чтобы наши лидеры показывали себя в таких матчах», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Эта победа стала для Бобровского 374-й в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. 35-летний россиянин вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Беннетт, Экман-Ларссон) – 05:33     0:2 Монтур (Вераге, Беннетт) – 18:58     0:3 Барков (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 19:27     1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 28:08     1:4 Беннетт (Монтур, Бобровский) – 36:01 (pp)     1:5 Вераге (Ткачук) – 40:21    
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