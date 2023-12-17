«Он был невероятно спокоен». Морис оценил великолепную игру Бобровского с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил великолепную игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном» (5:1). Россиянин отразил 38 бросков и был признан третьей звездой встречи.
«Вы не сможете победить этих парней из «Эдмонтона» на их площадке, если ваш вратарь не покажет великолепную игру. Он был быстрым, динамичным и взрывным в воротах, но при этом он был невероятно спокоен.
Вы могли почувствовать это со скамейки запасных, его сегодня было не пробить. Это было необходимо для победы, нам нужно, чтобы наши лидеры показывали себя в таких матчах», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.
Эта победа стала для Бобровского 374-й в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. 35-летний россиянин вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ.
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