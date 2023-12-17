Панарин заступился за партнёра по команде после грубого силового приёма Пастрняка

В Бостоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 ОТ).

В концовке второго периода грубый силовой приём провёл нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, воткнувший в борт защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена. Игрок «Рейнджерс» рухнул на лёд, а за партнёра по команде вступился российский форвард Артемий Панарин, который набросился на Пастрняка. По итогам потасовки малый штраф за грубость получил Панарин, а Пастрняку судьи выписали большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы.

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Панарин отметился в этом матче результативной передачей в овертайме. «Рейнджерс» одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и сместили своих сегодняшних соперников с первого места в турнирной таблице Восточной конференции.