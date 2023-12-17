Игрок сборной Беларуси ударил судью и получил удаление до конца матча

В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч турнира на Кубок Первого канала между сборной Беларуси и сборной «Звёзды и ВХЛ».

Защитник сборной Беларуси Даниил Бокун сначала столкнулся с главным арбитром Сергеем Юдаковым, а затем толкнул судью в бок, за что получил удаление до конца встречи.

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Это заключительный матч обеих команд на турнире. Напомним, на старте турнира сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана со счётом 6:2, и во вчерашнем матче уступила сборной России со счётом 3:5.

Сборная «Звёзды и ВХЛ», специально созданная для этого турнира после отказа сборной Китая, в первом матче на Кубке Первого канала уступила российской сборной со счётом 2:5. Во второй встрече сборная «Звёзды и ВХЛ» проиграла Казахстану со счётом 1:3.