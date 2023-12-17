Игрок сборной Беларуси ударил судью и получил удаление до конца матча
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В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч турнира на Кубок Первого канала между сборной Беларуси и сборной «Звёзды и ВХЛ».
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Беларусь
2-й период
2 : 2
Звёзды и ВХЛ
1:0 Мартынов (Жихарев, Сушко) – 00:43 (5x5) 1:1 Кабуш (Танков, Кузьмин) – 06:21 (5x5) 1:2 Зинченко (Федотов, Грицюк) – 08:37 (5x4) 2:2 Ерёменко (Алистров, Скоренов) – 20:31 (5x4)
Защитник сборной Беларуси Даниил Бокун сначала столкнулся с главным арбитром Сергеем Юдаковым, а затем толкнул судью в бок, за что получил удаление до конца встречи.
Это заключительный матч обеих команд на турнире. Напомним, на старте турнира сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана со счётом 6:2, и во вчерашнем матче уступила сборной России со счётом 3:5.
Сборная «Звёзды и ВХЛ», специально созданная для этого турнира после отказа сборной Китая, в первом матче на Кубке Первого канала уступила российской сборной со счётом 2:5. Во второй встрече сборная «Звёзды и ВХЛ» проиграла Казахстану со счётом 1:3.
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