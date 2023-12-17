Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Грицюка принёс победу сборной «Звёзды и ВХЛ» в матче с Беларусью

Дубль Грицюка принёс победу сборной «Звёзды и ВХЛ» в матче с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч турнира на Кубок Первого канала между сборной Беларуси и сборной «Звёзды и ВХЛ». Победу в упорном матче одержала сборная «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:4 в овертайме.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 5
ОТ
Звёзды и ВХЛ
1:0 Мартынов (Жихарев, Сушко) – 00:43 (5x5)     1:1 Кабуш (Танков, Кузьмин) – 06:21 (5x5)     1:2 Зинченко (Федотов, Грицюк) – 08:37 (5x4)     2:2 Ерёменко (Алистров, Скоренов) – 20:31 (5x4)     2:3 Грицюк (Заседа) – 21:28 (5x5)     2:4 Швырёв (Акмальдинов, Петров) – 22:25 (5x4)     3:4 Филяев (Ерёменко) – 29:43 (5x5)     4:4 Сушко (Дроздов, Алистров) – 58:59 (5x4)     4:5 Грицюк (Швырёв) – 60:41 (en)    

Уже на 44-й секунде матча счёт открыл хоккеист сборной Беларуси Игорь Мартынов. Сборная «Звёзды и ВХЛ» ответила двумя быстрыми шайбами, которые забросили Матвей Кабуш и Иван Зинченко. На старте второго периода команды вновь быстро обменялись забитыми голами — на шайбу Владислава Ерёменко сборная «Звёзды и ВХЛ» ответила голами Арсения Грицюка и Игоря Швырёва. В середине второго периода белорусы сократили отставание в счёте. На 59-й минуте форвард Беларуси Максим Сушко сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В овертайме беларусы сняли вратаря, но получили шайбу в пустые ворота от Арсения Грицюка.

«Звёзды и ВХЛ» одержали первую победу на Кубке Первого канала.

Материалы по теме
Видео
Игрок сборной Беларуси ударил судью и получил удаление до конца матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android