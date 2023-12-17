Дубль Грицюка принёс победу сборной «Звёзды и ВХЛ» в матче с Беларусью

В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч турнира на Кубок Первого канала между сборной Беларуси и сборной «Звёзды и ВХЛ». Победу в упорном матче одержала сборная «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:4 в овертайме.

Уже на 44-й секунде матча счёт открыл хоккеист сборной Беларуси Игорь Мартынов. Сборная «Звёзды и ВХЛ» ответила двумя быстрыми шайбами, которые забросили Матвей Кабуш и Иван Зинченко. На старте второго периода команды вновь быстро обменялись забитыми голами — на шайбу Владислава Ерёменко сборная «Звёзды и ВХЛ» ответила голами Арсения Грицюка и Игоря Швырёва. В середине второго периода белорусы сократили отставание в счёте. На 59-й минуте форвард Беларуси Максим Сушко сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В овертайме беларусы сняли вратаря, но получили шайбу в пустые ворота от Арсения Грицюка.

«Звёзды и ВХЛ» одержали первую победу на Кубке Первого канала.