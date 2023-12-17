«Наверное, на эмоциях это случилось». Кольцов оценил матч-штраф Бокуна за удар судьи

Главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов оценил матч-штраф защитника Даниила Бокуна за удар судьи. Игрок обороны в середине первого периода матча со сборной «Звёзды и ВХЛ» сначала столкнулся с главным арбитром Сергеем Юдаковым, а затем толкнул судью в бок, за что получил удаление до конца встречи.

«Удаление Бокуна? Если честно, не разговаривал с ним ещё. Наверное, на эмоциях это случилось. Там такой эпизод был, судья был на его пути. Может, он хотел немножко его оттолкнуть, чтобы вступить в борьбу, пойти активно на соперника?» — передаёт слова Кольцова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге прошёл очередной матч турнира на Кубок Первого канала между сборной Беларуси и сборной «Звёзды и ВХЛ». Победу в упорном матче одержала сборная «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:4 в овертайме.