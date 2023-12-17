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Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч Кубка Первого канала с Казахстаном

Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч Кубка Первого канала с Казахстаном
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Сегодня, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и сборной Казахстана. Матч начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом матче решится судьба главного трофея турнира. Состав сборной «Россия 25» на матч с Казахстаном:

Серебряков (Иванов);
Карпухин — Конюшков, Гребёнкин — Воробьёв — Толчинский;
Федотов — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;
Лямкин — Сергеев, Дыняк — Сафонов — Поляков,
Никишин, Коростелёв — Соркин — Полтапов, Чивилёв.

Сборная «Россия 25» одержала две победы в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу с четырьмя очками. Сборная Казахстана одержала одну победу и на текущий момент занимает третье место с двумя очками.

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