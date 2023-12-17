Зюзин — о матче России с Беларусью: смогли переломить за счёт тренерских решений

Известный в прошлом защитник, тренер по развитию ХК «Сочи» Андрей Зюзин оценил победный матч со сборной Беларуси для сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Российская сборная одержала волевую победу со счётом 5:3 и теперь имеет хорошие шансы на главный трофей турнира.

«Белорусы выбрали, на мой взгляд, правильную схему. Их пружина быстро разжималась, кинжальные контратаки доставляли российской обороне много проблем. Очень тяжёлый матч для сборной России, по сути, скрытый финал турнира. Смогли его переломить во многом за счёт тренерских решений. Считаю, решающей стала 57-я минута. Мы проигрываем 2:3, у белорусов удаление. В КХЛ девять тренеров из 10 стали бы крутить шарманку и играть как минимум первую минуту «5х4». Но наша лавочка рискнула, сняла вратаря, и именно расстановка «6х4» сработала. Быстрое и решившее исход матча решение!

В последнее время мы проигрывали Кубок Первого канала. Даже год назад, когда наша сборная в лучшем составе уступила тем же белорусам. Сейчас взяли реванш. Плюс не забывайте, насколько это значимый турнир. Национальный хоккей дома в декабре по главному телеканалу страны — это одна из наших традиций. Нужно было видеть восторг наших ветеранов и легенд — Бориса Михайлова и Бориса Майорова, вчера на арене Санкт-Петербурга они были самыми счастливыми людьми!» — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.

Сборная «Россия 25» одержала две победы в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу с четырьмя очками. В заключительном матче Кубка Первого канала российская сборная встретится со сборной Казахстана.