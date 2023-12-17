«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился заключительный матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее национальной команды Казахстана со счётом 5:2.
На седьмой минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Артура Гатиятова открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Илья Сафонов с передач Богдана Конюшкова и Марата Хайруллина восстановил равенство в счёте.
На 28-й секунде второй двадцатиминутки Адиль Бекетаев с передач Батырлана Муратова и Алихана Омирбекова вновь вывел сборную Казахстана вперёд. В середине периода Василий Глотов с передач Валентина Зыкова и Богдана Конюшкова сделал счёт 2:2. На 13-й минуте второго игрового отрезка Максим Соркин с передач Ильи Сафонова и Александра Никишина впервые в матче вывел сборную «Россия 25» вперёд. Менее чем через две минуты Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Ильи Карпухина забросил четвёртую шайбу в ворота команды Казахстана.
В начале третьего периода Валентин Зыков с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина оформил дубль, сделав счёт 5:2.
Таким образом подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира. Напомним, в прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.
- 17 декабря 2023
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