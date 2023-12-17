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«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала

«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала
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В Санкт-Петербурге закончился заключительный матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее национальной команды Казахстана со счётом 5:2.

На седьмой минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Артура Гатиятова открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Илья Сафонов с передач Богдана Конюшкова и Марата Хайруллина восстановил равенство в счёте.

На 28-й секунде второй двадцатиминутки Адиль Бекетаев с передач Батырлана Муратова и Алихана Омирбекова вновь вывел сборную Казахстана вперёд. В середине периода Василий Глотов с передач Валентина Зыкова и Богдана Конюшкова сделал счёт 2:2. На 13-й минуте второго игрового отрезка Максим Соркин с передач Ильи Сафонова и Александра Никишина впервые в матче вывел сборную «Россия 25» вперёд. Менее чем через две минуты Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Ильи Карпухина забросил четвёртую шайбу в ворота команды Казахстана.

В начале третьего периода Валентин Зыков с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина оформил дубль, сделав счёт 5:2.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)    

Таким образом подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира. Напомним, в прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

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