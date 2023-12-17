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Р. Ротенберг: было важно сегодня вернуть победные традиции

Р. Ротенберг: было важно сегодня вернуть победные традиции
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал о важности победы на Кубке Первого канала.

«Третья игра за четыре дня, непросто было сегодня. Соперник первый период выглядел посвежее. Нам пришлось серьёзно поработать, в перерыве пообщались с командой. Молодцы, хорошо отреагировали, понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных команд. Было важно сегодня вернуть победные традиции. Огромная благодарность каждому клубу – «Ак Барсу», ЦСКА, «Торпедо», «Северстали», магнитогорскому «Металлургу», всем другим клубам, которые делегировали игроков на этот важнейший турнир. Ребята приехали с огромным желанием», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)    
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