Р. Ротенберг: было важно сегодня вернуть победные традиции

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал о важности победы на Кубке Первого канала.
«Третья игра за четыре дня, непросто было сегодня. Соперник первый период выглядел посвежее. Нам пришлось серьёзно поработать, в перерыве пообщались с командой. Молодцы, хорошо отреагировали, понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных команд. Было важно сегодня вернуть победные традиции. Огромная благодарность каждому клубу – «Ак Барсу», ЦСКА, «Торпедо», «Северстали», магнитогорскому «Металлургу», всем другим клубам, которые делегировали игроков на этот важнейший турнир. Ребята приехали с огромным желанием», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 декабря 2023
-
19:24
-
19:16
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:49
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:53
-
17:34
-
17:34
-
17:19
-
17:12
-
17:05
-
16:45
-
16:33
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:51
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:44