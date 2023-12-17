Р. Ротенберг: Михайлов перед КПК сказал, что это как чемпионат мира и надо выигрывать

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал, что Борис Михайлов сравнил игру на Кубке Первого канала с игрой на чемпионате мира.

«Наработки по майскому туру сборной? Надо идти шаг за шагом. На этом этапе надо было выиграть КПК. Борис Петрович Михайлов сказал нашим игрокам, что это задача страны, как первенство чемпионата мира, и надо выигрывать. Рады, что все великие ветераны были с нами на этом турнире, мотивировали ребят. А дальше посмотрим, идём шаг за шагом, будем решать все задачи. Важно, чтобы сборная играла в разных регионах, всегда везде полные трибуны, сборную все любят. Это всех вдохновляет, мы видим, что всё больше детишек идёт в хоккей. Мы занимаемся развитием на всех уровнях, нам важно, чтобы ребята развивались, нельзя лишать детей мечты играть за сборную страны.

Хорошая идея – взять трофей КПК и провезти его по городам на майском турне. Обсудим это, сделаем всё в лучшем виде. Наша задача была – поднять настроение всем перед Новым годом. Думаю, это получилось. Желаю всем удачи и хорошо войти в новый год. Важно победами всем вместе доказывать силу нашего хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.