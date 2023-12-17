Защитник «Торпедо» Конюшков: первый, второй раунд плей-офф — для нас не потолок

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о целях нижегородского клуба на остаток сезона и розыгрыш Кубка Гагарина — 2023.

«Будем так же пропагандировать в «Торпедо» атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей. Думаю, ничего особенно не поменяется. Просто будем заглядывать немного дальше – в плей-офф. Нужно чуть-чуть подравнять дисциплину.

Чувствуем в себе силы превзойти результат прошлого сезона. Не будем размениваться на результат предыдущего года. Первый раунд, второй раунд — для нас не потолок. У нашей команды хороший потенциал. Можем и за Кубок побороться», — цитирует Конюшкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Конюшков провёл 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков с показателем полезности «-3». «Торпедо» с 51 очком в активе располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.