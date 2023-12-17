Р. Ротенберг — о травме Атанасова: ленинградская улица научила его держать удар

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) прокомментировал травму нападающего Василия Атанасова в игре с Беларусью (5:3).

«По многим игрокам, в том числе по Шабанову, это касается здоровья. Не буду раскрывать, не имею морального права раскрывать все секреты. Это больше из-за микротравм. А Бардакова ударили в голову в матче в Екатеринбурге, вы всё это видели. Он ещё не готов играть.

Атанасов? Игрок сборной Беларуси неправ в этой ситуации, зачем бить в голову? В хоккее нужно играть в хоккей, а если хочешь бить в голову, иди в другой вид спорта – бокс, ММА, бои без правил. Надо играть в хоккей, наша задача – чтобы не было грязи в хоккее. Здесь судьи молодцы, сразу игру остановили. Слава богу, Василий держит удар, всё-таки он вырос в Санкт-Петербурге, ленинградская улица научила его держать удар. Он молодец, слава богу, всё в порядке. Когда он выйдет на лёд, это уже надо разговаривать с врачами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.